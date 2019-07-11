Клиенты Сбербанка могут купить квартиру в «Галерее застройщиков Тюмени» со скидкой

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-11T14:26:00+03:00

Подать заявку на ипотеку и получить одобрение по объекту можно прямо в офисе

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При оформлении ипотечного кредита клиенты Сбербанка могут купить квартиру от застройщиков, находящихся на площадке «Галерея застройщиков Тюмени», с дисконтом 0,5%. Приобрести новостройку со скидкой можно от крупнейших девелоперов города – ГК «ЭНКО», ГК «ТИС», ГК «ДОМ», «Инко и К», «Завод ЖБИ-3», «Меридиан Констракшн».

- Сбербанк активно работает с участниками площадки «Галерея застройщиков Тюмени». При покупке квартиры клиенты банка получают скидку 0,5% в дополнение ко всем действующим преференциям. Но важна не только экономия средств. Клиенты, приобретающие квартиру в новостройке, могут оперативно оформить сделку, в которой участвуют три стороны – покупатель, банк и застройщик. Подать заявку на ипотеку и получить одобрение по объекту можно прямо в офисе «Галереи застройщиков». Держателю зарплатной карты Сбербанка для подачи заявки при себе достаточно иметь только паспорт, рассмотрение заявки проходит всего в течение двух часов, – рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Западно-Сибирского отделения Сбербанка Оксана Губко.

«Галерея застройщиков Тюмени» – это совместная площадка продаж тюменских новостроек напрямую от застройщиков, находящаяся по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 85.

ИСТОЧНИК KP.RU