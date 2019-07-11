Сургутянка вынесла мимо кассы в магазина продукты на пять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-11T08:57:58+03:00

Сургутянка вынесла, не оплатив, из магазина продукты на пять тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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Уголовное прошлое не отпустило жительницу Сургута. Она решилась на очередное мелкое преступление, но была задержана.

По информации УМВД по ХМАО-Югры, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Известно, что 31-летняя женщина, находясь в гипермаркете, похитила продукты питания и зубную пасту. Сумма ущерба составила 5000 рублей. Известно, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU