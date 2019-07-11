Сургутянка вынесла мимо кассы в магазина продукты на пять тысяч рублей
Уголовное прошлое не отпустило жительницу Сургута. Она решилась на очередное мелкое преступление, но была задержана.
По информации УМВД по ХМАО-Югры, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Известно, что 31-летняя женщина, находясь в гипермаркете, похитила продукты питания и зубную пасту. Сумма ущерба составила 5000 рублей. Известно, что ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности за кражу. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированные кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU