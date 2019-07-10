2019-07-10T07:27:58+03:00
Происшествия

Житель Пыть-Яха украл велосипед, потому устал идти пешком

Кражу он совершил под камерами видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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Житель Пыть-Яха украл велосипед, потому устал идти пешком. Фото с сайта администрации города Пыть-ЯхЖитель Пыть-Яха украл велосипед, потому устал идти пешком. Фото с сайта администрации города Пыть-Ях
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Накануне в полицию города Пыть-Ях обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о краже велосипеда. Женщина рассказала полицейским, что оставила транспорт на ночь в подъезде дома, а утром не обнаружила. Ущерб от кражи заявительница оценила на сумму более четырёх тысяч рублей.

Как оказалось, камеры видеонаблюдения запечатлели путь отхода злоумышленника и вскоре он был задержан. Ранее судимый 47-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном. Полицейским злоумышленник рассказал, что проник в многоквартирный дом, чтобы взять велосипед, так как устал идти пешком. Но так как мужчина не умел на нём кататься, проехав непродолжительное расстояние, до дома вел его в руках.

Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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