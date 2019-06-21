2019-06-21T10:02:41+03:00
Общество

Более семи тысяч детей отдыхают в летних лагерях Сургута в июне

Посещение лагерей на базе муниципальных учреждений бесплатно
Анна Полякова
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Более семи тысяч детей отдыхают в летних лагерях Сургута в июне Фото:admsurgut.ruБолее семи тысяч детей отдыхают в летних лагерях Сургута в июне Фото:admsurgut.ru
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Первая смена летних лагерей в Сургуте в самом разгаре. Детский отдых организован в 54 школах и частных образовательных учреждениях. Их посещают более 6500 воспитанников. Для тысячи сургутских ребят работают также загородные и палаточные лагеря.

Посещение летних лагерей на базе муниципальных учреждений бесплатно. В частных образовательных центрах стоимость услуг колеблется от пяти до 14 тысяч рублей за смену.

На проведение летней оздоровительной кампании в Сургуте выделено из городского и регионального бюджета более 150 миллионов рублей, в том числе более 100 миллионов рублей – в рамках реализации окружных программ «Развитие образования» и «Социальное и демографическое развитие».

На сегодняшний день в Сургуте работает 54 пришкольных лагеря. Дети находятся под присмотром вожатых с 9.00 до 16.00 – их день полностью распланирован, начинается он обязательно с зарядки и традиционной «линейки». В лагере ребята не только отдыхают, но и проводят занятия по инженерным наукам, иностранным языкам и краеведению, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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