Глава Сургута вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-19T14:47:33+03:00

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Девять сургутских семей отметили 18 июня новоселье на ул. Замятинской. Ключи от новых квартир им вручил лично глава Сургута Вадим Шувалов. Все они до этого жили в ветхих и аварийных домах поселков Юность, СМП-330 и ПСО-34.

Количество семей, которые уже сменили жилищные условия в 2019 году, почти достигло сотни. По программе переселения сургутяне получили новые квартиры на Есенина и Усольцева. Сегодня новоселов чествовали в ЖК «Дорожный».

- В 2018 году под переселение из непригодного жилья закупили рекордные 508 квартир. Расселили жителей балочных домов. Это еще около 200 квартир. Не менее амбициозные планы на 2019 год. 787 семей получат ключи от нового жилья, – сообщил градоначальник.

Фото: admsurgut.ru

Квартиры для переселенцев сдаются уже с чистовой отделкой. В них установлены межкомнатные двери, уложен ламинат, поклеены обои, санузлы облицованы плиткой, имеется сантехника, бойлер для подогрева воды и двухфазный электросчетчик.

Каждый подъезд оборудован современной системой безопасности. Новшеством УК «Система» стала возможность использовать смартфон для открытия двери. Обязательное требование сегодняшнего дня безбарьерная среда. У каждого подъезда установлены подъемники.

Средства в сумме 946 млн рублей для реализации жилищной программы предусмотрены в рамках соглашения между администрацией Сургута и департаментом строительства Югры. Они позволят приобрести 292 квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU