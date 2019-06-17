2019-06-17T07:36:39+03:00
Общество

Два года тюрьмы получил житель Радужного за кражу денег с банковской карты

Мужчина снял десять тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Два года тюрьмы получил житель Радужного за кражу денег с банковской картыДва года тюрьмы получил житель Радужного за кражу денег с банковской картыФото: Татьяна Коркина
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Радужнинский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры, югорчанин, завладев банковской картой потерпевшего, снял с чужого банковского счета десять тысяч рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что в Югре участились случаи кражи денег с банковских карт. Часто владельцы сами передают банковскую карту и пароли злоумышленникам, либо называют секретные коды из СМС-сообщений по телефону неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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