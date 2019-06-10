СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-10T11:48:12+03:00

Наркоман вырвал из рук вартовчанина телефон и убежал. Фото с сайта pixabay.com

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В полицию Нижневартовска с заявлением, что стал жертвой грабителя, обратился 32-летний местный житель. Полицейские нашли преступника.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в грабеже 34-летний мужчина. Находясь около одного из домов на проспекте Победы, он похитил сотовый телефон у вартовчанина. Известно, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за преступление сферы незаконного оборота наркотических средств.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU