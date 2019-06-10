Разделительные полосы жёлтого цвета нанесут на дороги Югры

СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-10T07:50:43+03:00

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Министерство транспорта РФ рекомендовало сменить цвет дорожной разметки, разделяющий полосы движения. Это одна из мер, предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Таким образом, на 2019 год в Югре запланировано нанесение осевых линий жёлтого цвета с помощью термопластика и краски в границах дорожного знака 3.20 (обгон запрещён) на 200 км сети региональных и межмуниципальных автомобильных дорог.

Как отметили дорожные специалисты, жёлтый цвет лучше заметен на дороге, особенно при неблагоприятных погодных условиях в дождь, снегопад или туман.

При этом в Минтрансе подчеркивают, что пока цвет разметки лишь рекомендация, а не обязательное требование. Новый стандарт, вводящий разметку жёлтого цвета, абсолютно никак не предписывает правила её применения и нанесения — он лишь допускает применение новой цветовой гаммы разметки на транспортных артериях России.

ИСТОЧНИК KP.RU