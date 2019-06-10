В Сургутском магазине подросток с лёгкостью купила бутылку пива
Во время проведения профилактического мероприятия «Подросток» сургутскими полицейскими выявлено два факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.
Так, накануне в магазине по улице Энергетиков города Сургут, продавец реализовала алкогольную продукцию подростку.
Аналогичный факт выявлен в магазине по улице Иосифа Каролинского. Там продавец отпустила бутылку пива 15-летней девушке.
В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Им грозит административный штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU