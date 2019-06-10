2019-06-10T07:25:33+03:00
Общество

В Сургутском магазине подросток с лёгкостью купила бутылку пива

Продавцу грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском магазине подросток с лёгкостью купила бутылку пива. Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском магазине подросток с лёгкостью купила бутылку пива. Фото с сайта pixabay.com
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Во время проведения профилактического мероприятия «Подросток» сургутскими полицейскими выявлено два факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним.

Так, накануне в магазине по улице Энергетиков города Сургут, продавец реализовала алкогольную продукцию подростку.

Аналогичный факт выявлен в магазине по улице Иосифа Каролинского. Там продавец отпустила бутылку пива 15-летней девушке.

В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Им грозит административный штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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