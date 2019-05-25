2019-05-25T13:23:07+03:00
Общество

В Нижневартовске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Новоселы будут жить в двадцатиэтажном доме
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, стали обладателями квартир с чистовой отделкой в новом доме. Торжественное вручение 19 ключей состоялось накануне в рамках реализации программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

- Мне очень нравится моя новая квартира, здесь просторно, хороший ремонт, замечательный вид из окна. В ближайшее время планирую переехать и обустраивать жилье. Мои родители-опекуны волновались вместе со мной, мы не спали всю ночь перед таким событием,– поделилась Полина Тятюшкина.

Отметим, что с начала года в городе ключи от новых квартир получил 21 человек: воспитанники детского дома и дети из приемных семей. Жилплощадь выделяется в новостройках, расположенных в квартале «Центральный», микрорайонах 25 и 26.

Добавим, власти муниципалитета для данной категории граждан в текущем году приобретут еще 66 квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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