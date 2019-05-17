2019-05-17T08:57:05+03:00
Происшествия

Директор фирмы из Урая задолжал работникам четверть миллиона рублей

Деньги имелись, но шли на другие цели
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Директор фирмы из Урая задолжал работникам четверть миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреДиректор фирмы из Урая задолжал работникам четверть миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Полгода не получали заработную плату два сотрудника одной из фирм Урая. Трудящиеся устали ждать обещаний и обратились в правоохранительные органы.

Накануне Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Проверка установила, что в период с декабря 2018 года по май 2019 года подозреваемый допустил образование задолженности по заработной плате перед двумя работниками на сумму свыше 250 тысяч рублей, при этом деньги на счетах фирмы имелись, однако они направлялись на другие цели.

Следователем по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на возмещение потерпевшим причиненного материального ущерба в полном объеме и установление всех обстоятельств образования задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более тысячи сургутян выйдут на общегородской субботник
Жителей Ханты-Мансийска перепугал медведь в биатлонном центре
«Банкир» обчистил счета жительницы Сургута
Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска вырос на четыре сантиметра
В Югре за минувшие сутки раскрыты три кражи
За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали четыре человека
На «Зелёном Марафоне» готовятся установить рекорд России
В Когалыме стартовали военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок»
Погода в Югре 17 мая: дождь и гроза
Югорчане на один день пересядут на велосипеды
В Югре 28 тысяч выпускников готовятся сдавать экзамены
Когалымчане готовятся к Сабантую
В Нижневартовске появились изменения в расписании движения теплоходов
Жителей Нижневартовска приглашают на посадку новой аллеи
Югорчане могут вписать свою родословную в историю Югры
В Когалыме сносят расселённые «деревяшки»
На должность директора департамента культуры Югры претендуют 13 человек
В Югре на реке Мулымья поселились бобры
В Когалыме состоится «Музейный квест»
В Югре состоится вторая туристическая конференция