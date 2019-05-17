СЕГОДНЯ 08:57 2019-05-17T08:57:05+03:00

Директор фирмы из Урая задолжал работникам четверть миллиона рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Деньги имелись, но шли на другие цели

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Полгода не получали заработную плату два сотрудника одной из фирм Урая. Трудящиеся устали ждать обещаний и обратились в правоохранительные органы.

Накануне Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Проверка установила, что в период с декабря 2018 года по май 2019 года подозреваемый допустил образование задолженности по заработной плате перед двумя работниками на сумму свыше 250 тысяч рублей, при этом деньги на счетах фирмы имелись, однако они направлялись на другие цели.

Следователем по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на возмещение потерпевшим причиненного материального ущерба в полном объеме и установление всех обстоятельств образования задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU