СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-08T14:49:29+03:00

Пять тысяч жителей Нефтеюганска примут участие в шествии 9 мая. Фото с сайта администрации города Нефтеюганск

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Около пяти тысяч человек и 67 единиц техники примут участие в традиционном шествии в День Победы в Нефтеюганске. Об этом сообщает портал администрации города.

Мероприятия начнутся в 11.00 часов - у памятника «Воину Освободителю» состоится торжественный митинг. Формирование колон начнется в 11.30 часов. Участников шествия «Бессмертный полк» будут ждать для сбора на улице Нефтяников.Ровно в полдень по улицам города пройдет «Бессмертный полк», сразу за ним - Парад Победы.

В 14.00 часов от памятника «Воину освободителю» дадут старт легкоатлетической эстафете. На площади «Юбилейная» все желающие смогут отведать солдатскую кашу, в этот раз будет установлено сразу шесть полевых кухонь. Праздничную атмосферу создадут творческие коллективы города. В 15.00 часов у «Центра молодежных инициатив» пройдет акция «Стена памяти».

Напоминаем, что 9 мая, с восьми утра до четырех часов дня часов движение автотранспорта по ул.Нефтяников от ул. Филимонова до ул. Мира, ул. Ленина от ул. Набережная до ул. Парковая будет ограничено. Улица Гагарина будет перекрыта с восьми утра до десяти вечера. ГИБДД обращается ко всем водителям с убедительной просьбой заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU