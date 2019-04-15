Форум «Чудо природы вокруг нас» состоялся в Нефтеюганском районе

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-15T09:36:27+03:00

Он начался с посвящения в юные естествоиспытатели

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В Нефтеюганском районе 5 апреля 2019 года состоялся форум «Чудо природы вокруг нас». Площадкой проведения стала Пойковская школа №4, которая является ассоциированной школой ЮНЕСКО.

К работе форума в режиме онлайн присоединились участники из Сургута, Пятигорска, Воронежа, Абакана, Перми и Уфы.

Участники говорили о том, чем опасны пластиковые пакеты, как уменьшить производство мусора в конкретной семье и очистить от него же глобальные земные и водные пространства – об этом и еще многом говорили юные экологи и педагоги, которые собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования.

По данным Природнадзора Югры, форум начался с посвящения в юные естествоиспытатели: 23 ученика из 5 б класса в начале года выбрали экологический образовательный профиль и успешно выдержали испытания – им были вручены именные удостоверения экологов.

За торжественной церемонией последовал конкурс экологических программ и проектов педагогов и обучающихся «Чудо экологических открытий», а также традиционно состоялся обмен опытом работы школьных лесничеств, экологических объединений и классов экологической направленности.

В рамках семинара педагоги обсудили тему формирования экологической культуры обучающихся через взаимодействие в образовательном пространстве. А для учеников устроили «Экологический квест», включивший в себя мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов, туристический тренинг и игры. Специальная комиссия подвела итоги творческого конкурса, в том числе по номинациям «Чудо-буклет», «Чудо-экомультфильм», «Чудо экологических открытий», «Чудо общения», «Чудо календарь», «Чудо в объективе».

ИСТОЧНИК KP.RU