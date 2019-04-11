2019-04-11T12:56:00+03:00
Общество

Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО»

Комплекс состоит из 5-этажных кирпичных домов
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Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса «Шоколад» от группы компании «ЭНКО». Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Тюменское отделение Сбербанка профинансировало строительство второй очереди жилого комплекса «Шоколад» группы компании «ЭНКО». Сумма сделки составила 300 млн рублей и реализуется с использованием счетов эскроу.

- Тюменское отделение Сбербанка активно участвует в финансировании строительства жилой недвижимости группы компании «ЭНКО». С 2011 года за счет кредитных средств банка было построено и введено в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров жилья. На текущий момент банк финансирует 3 проекта застройщика, – отметил заместитель председателя Западно-Сибирского банка – Управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Группа компаний «ЭНКО» является крупнейшим застройщиком Тюменской области по версии Единого реестра застройщиков и специализируется на реализации проектов комплексной застройки эконом и комфорт класса. Жилой комплекс «Шоколад» представляет собой загородный квартал с социальной инфраструктурой города, который находится в 10 минутах езды от Тюмени в поселке Боровский. Комплекс состоит из 5-этажных кирпичных домов с дизайнерскими фасадами, закрытой и благоустроенной территорией с автоматическими воротами и системой комплексного видеонаблюдения. Все решения, реализованные в жилом квартале, нацелены на то, чтобы его жители чувствовали себя комфортно круглый год в любое время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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