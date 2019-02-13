Выставка «Антикварная лавка» открылась в Нижневартовске

13 Февр. 10:57 2019-02-13T10:57:23+03:00

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В художественной галерее Нижневартовского краеведческого музея 15 февраля состоится торжественное открытие выставки «Антикварная лавка».

По информации организаторов, в экспозиции представят предметы старины из фондов музея, а также произведения палехской лаковой миниатюры. В первом зале галереи воссоздадут атмосферу антикварной лавки с предметами прошлых эпох. Вартовчане могут увидеть монеты Петровского времени, советские куклы и много других интересных вещиц. Во втором зале посетители увидят выставку произведений палехского искусства.

Также на память вартовчане смогут приобрести уникальные авторские работы: иконы, декоративные панно и тарелки, шкатулки, пасхальные яйца, броши и бусы из мастерской Государственного музея палехского искусства.

Отметим, что выставка «Антикварная лавка» продлится до 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU