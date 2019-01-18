В Урае ключи от новых квартир получили 14 семей

СЕГОДНЯ 14:24 2019-01-18T14:24:43+03:00

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В минувший четверг, 17 января, 14 урайских семей стали обладателями новых, комфортабельных квартир в самом центре города.

Глава города Анатолий Иванов вручил ключи первым жителям дома, ранее проживавшим в аварийных домах.

Современный пятиэтажный дом №3 в микрорайоне 1 возводила строительная компания «НОЙ». Общая площадь всех жилых помещений такого дома составляет 4 745 квадратных метров.

Стоит также отметить, что квартиры в новом доме приобретены в рамках исполнения государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Львиная доля финансирования на реализацию данной программы получена из окружного бюджета, часть средств – из городской казны. Уже в ближайшее время обладателями уютных квартир в этом же доме станут еще 59 урайских семей.