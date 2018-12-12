В Сургуте построят две школы

12 Дек. 14:21 2018-12-12T16:05:41+03:00

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В Сургуте к 2030 году возведут 25 новых школ за счет средств городского, окружного бюджета, а также частных инвесторов. По словам главы муниципалитета Вадима Шувалова, реализация проектов позволит уже в 2025 году перевести всех школьников на обучение в одну смену.

- Согласно майским указам президента, к 2025 году все школы должны вести образовательный процесс в первую смену, - отметил градоначальник. - План по исполнению федеральных норм прописан в Стратегии развития муниципалитета до 2030 года. В Сургуте к этому сроку только по окружной программе планируют построить 16 образовательных учреждений.

Два учебных заведения будут готовы уже к 2021 году. Уже определена компания-подрядчик для строительства школы в 32-м микрорайоне, между улицами 30 лет Победы и Университетской. ООО «Стройинвестгрупп» приступит к работам в начале 2019 года. Проект прошел экспертизу на окружном и федеральном уровне. Сметная стоимость составляет 982,9 млн рублей. Новое образовательное учреждение рассчитано на тысячу человек.

В городской администрации сейчас готовят документацию для открытого конкурса на определение подрядчика на строительство еще одного здания школы – в 33 микрорайоне. Аукцион должен состояться уже в декабре. Школа на тысячу учеников расположится рядом с «Премьер-ареной». Расходы – по предварительным расчетам 979,2 млн рублей – поделят бюджеты округа и города.