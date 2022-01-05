Коронавирус в Югре. Последние новости на 6 января 2022 года: еще 6 смертей от ковида

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 января 2022 года. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 6 января 2022 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 98 и составило 96 461 человек, 6 человек скончались (всего – 2 023 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,1%, превышение среднеокружного показателя установлено в г. Нижневартовск – 0,41%, в Нижневартовском районе – 0,22%, в г. Белоярский и Октябрьском районе – по 0,15%, в г. Пыть-Ях – 0,14%, в Советском районе – 0,13%, в г. Мегион – 0,12%.

За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 15 муниципальных образованиях ХМАО-Югры: в г. Нижневартовск зарегистрирован 51 случай, в г. Сургут - 14 случаев, в г. Ханты-Мансийск – 7 случаев, в Советском районе – 5, в Нижневартовском районе и г. Мегион – по 4, в Октябрьском районе – 3, в г.г. Когалым и Пыть-Ях – по 2, в Березовском, Сургутском, Белоярском районах, г.г. Урай, Нягань и Радужный – по 1.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 7 случаев, 18-29 лет – 10 случаев, 30-49 лет – 44 случая, 50-64 лет – 21, старше 65 лет – 16.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлен 91 случай, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 3 случая завозных.

Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 7 случаев COVID-2019, среди рабочих – 26 случаев, среди служащих – 22, среди медицинских работников – 2, среди пенсионеров – 24. В категории «иные» установлено 17 случаев.

В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 80 человек, диагноз «пневмония» поставлен 18 заболевшим.

За последние сутки в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 581 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 585 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.