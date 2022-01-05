Коронавирус в Югре, последние новости на 5 января 2022 года: умерло еще 6 человек

Число умерших коронавирусом в Югре 5 января 2022 года увеличилось на 6. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре 5 января 2022 года увеличилось на 6. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 023 человека.

За последние сутки в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 581 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 585 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.