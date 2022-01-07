Коронавирус в Югре. Последние новости на 8 января 2022 года: еще 6 человек скончались

В Югре еще 6 человек с ковидом скончались за сутки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 8 января 2022 года. Число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 118 и составило 96 684 человека, 6 человек скончались (всего – 2 037 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

Темп прироста по округу за предшествующие сутки равен 0,12%, превышение среднеокружного показателя установлено в г. Лангепас – 1,02%, в г. Покачи – 0,43%, в г. Югорск – 0,37%, в г. Белоярский – 0,31%, в г. Мегион – 0,27%, в г. Нижневартовск – 0,21%, в г. Пыть-Ях – 0,14%, в Советском районе – 0,13%.

За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 118 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 19 муниципальных образованиях ХМАО-Югры: в г. Нижневартовск зарегистрировано 27 случаев, в г. Лангепас - 20 случаев, в г. Ханты-Мансийск – 12 случаев, в г. Югорск – 10, в г. Мегион – 9, в г. Сургут – 7, в Советском районе и г. Покачи – по 5, в г. Нефтеюганск – 4, в Нефтеюганском районе, г.г. Урай и Нягань – по 3, в Кондинском, Белоярском районах и г. Пыть-Ях – по 2, в Октябрьском, Нижневартовском районах, г.г. Когалым и Радужный – по 1.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 9 случаев, 18-29 лет – 8 случаев, 30-49 лет – 47 случаев, 50-64 лет – 28, старше 65 лет – 26.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 111 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 3 случая завозных.

Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 9 случаев COVID-2019, среди рабочих – 26 случаев, среди служащих – 29, среди медицинских работников – 3, среди пенсионеров – 33. В категории «иные» установлено 18 случаев.

В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 97 человек, диагноз «пневмония» поставлен 21 заболевшему.

За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 618 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек.