Коронавирус в Югре, последние новости на 7 января 2022 года: умерло еще 6 человек

Число умерших коронавирусом в Югре 7 января 2022 года увеличилось на 15. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших коронавирусом в Югре 7 января 2022 года увеличилось на 15. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 2 037 человек.

За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 618 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек.