«Выходи, ты не стоял возле двери»: в Сургуте кондуктор высадила из автобуса ребёнка с ДЦП

Прокуратура организовала проверку Фото: Архив "КП"

В Сургуте кондуктор выгнала из автобуса мальчика, больного ДЦП. Дело в том, что ребёнок пропустил свою остановку из-за ошибки водителя, но на просьбу вернуть его обратно кондуктор не отреагировала. Более того, женщина обвинила ученика в том, что тот не стоял возле двери перед выходом на остановку.

Мальчик возвращался с тренировки домой, но водитель проехал его остановку, на которой должен был остановиться. Отреагировать быстро на произошедшее юный пассажир не смог из-за проблем с дикцией.

- Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал «Выходи. Ты не стоял около двери», - рассказывает мама мальчика.

Школьник стал снимать кондуктора на видео, та в свою очередь попыталась смахнуть телефон из рук, а после этого начала вытягивать ребенка за руку из автобуса, что вскорости у нее получилось - ребенок остался на улице.

- Возможно, эта ситуация так меня затронула, потому что у Славы ДЦП, проблемы с походкой, дефекты речи и он не всегда может донести свои мысли до другого человека правильно, - заключила мать мальчика.

- Ладно, было бы лето. Но на улице мороз –17. За спиной тяжёлый рюкзак, и мне пришлось пешком идти гораздо большее расстояние, чем нужно, - признался школьник маме после произошедшего.

В администрации Сургута пообещали подробно прокомментировать ситуацию позднее, на данный же момент прокуратура Сургута организовала проверку для выяснения всех обстоятельств.

Подобные случаи, к сожалению, не редкость. Ранее «Комсомольская правда-Югра» писала о том, как кондуктор накричала на ребёнка и выгнала из автобуса из-за того, что у него была сторублёвая купюра. Как позже оказалось, девочка имеет инвалидность по слуху.