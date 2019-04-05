2019-04-05T10:36:11+03:00
Общество

В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей

У ребёнка не было разменных монет
Алена Кульмухаметова
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В ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей. Фото из личного архива Вадима Шувалова в соцсети ВКонтактеВ ХМАО кондуктор выгнала из маршрутки девочку-инвалида за купюру в 100 рублей. Фото из личного архива Вадима Шувалова в соцсети ВКонтакте
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Бесчеловечный и шокирующий инцидент произошёл в одной из маршруток Сургута. Кондуктор накричала на ребёнка и выгнала из автобуса из-за того, что у ребёнка была сторублёвая купюра. Как позже оказалось, ребёнок имеет инвалидность по слуху.

Информация о бессовестном поступке кондуктора появилась благодаря старшей сестре девочки по имени Александра, которая не смогла сдержать возмущение и гнев и поделилась этим в соцсетях.

Александра рассказала, что инцидент произошел утром 1 апреля в автобусе №45. Её 13-летняя сестрёнка ехала в школу из поселка Снежный и попыталась оплатить проезд сторублевой купюрой. Проехать школьнице удалось всего одну остановку: от УБР до «Авроры». Кондуктор отказалась принимать деньги и требовала без сдачи ровно 25 рублей – именно столько стоит проезд в общественном транспорте. Девочку высадили, она дождалась другого автобуса, но всё равно опоздала на уроки. Школьница дождалась следующего автобуса, но в этот день на уроки опоздала.

- Мою сестру выгнали из автобуса на улицу. Ребенок слабослышащий, у нее под шапкой, конечно, не видно аппарата на ушах, и не такой большой словарный запас, поэтому она ничего не смогла ответить кондуктору. Сестра говорит, что в салоне автобуса было много людей, и кондуктор со всех требовала именно 25 рублей за проезд. У нее с собой была сторублевая купюра, и кондуктор сказала ей: «Уходи отсюда» и показала рукой на выход. Женщина проконтролировала, чтобы моя сестра покинула автобус, – рассказала в соцсетях Александра, при этом отметив, что сестрёнка не желала огласки и просила не освещать ситуацию.

Отметим, что девочка-инвалид является спортивной гордостью Югры. Она чемпионка округа по легкой атлетике, входит в состав сборной команды округа и отстаивает честь региона на национальном уровне.

Транспортная компания, которой принадлежит маршрут 45, после огласки инцидента начала проверку и установит личность кондуктора.

Между тем, об инциденте узнал глава города Сургута Вадим Шувалов и потребовал разобраться.

«Об инциденте, который произошел 1 апреля. Из автобуса маршрута 45 высадили 13-летнюю девочку, которая ехала на учебу в школу. У кондуктора якобы не нашлось сдачи. Поручаю моему заместителю Кривцову разобраться в данной ситуации. Необходимо немедленно вызвать руководство ООО «Центр». За последние 2 недели уже второй конфликт с участием этой компании-перевозчика. Считаю, что такие ситуации абсолютно недопустимы» - написал на своей личной странице в соцсети Вконтакте глава города.

Говоря о втором инциденте, Вадим Шувалов имел ввиду, что кондуктор именно этого же перевозчика, но маршрута 47, устроила перепалку с молодыми людьми, с которых взяла деньги за проезд и после одной остановки выгнала их из автобуса, сказав, что это конечная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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