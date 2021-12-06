Работа над «Картой развития Югры», части Народной программы «Единой России», - в приоритете у властей

Фото: Партия "Единая Россия"

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа приняла участие в третьем этапе XX Съезда партии «Единая Россия». В числе тех, кто отправился в Москву на главное партийное событие года, - секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения Борис Хохряков, сенатор РФ Эдуард Исаков, депутаты Госдумы Вадим Шувалов, Павел Завальный и Ольга Ануфриева, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Югры Наталья Западнова и другие. На Съезде представили отчет о работе партии за пятилетку, обновили состав руководящих органов партии и утвердили план работы по реализации народной программы.

Кузницей кадров для партии в Югре, в том числе, является является «Молодая Гвардия». Взять хотя бы троих молодогвардейцев до 30 лет, которые вошли в состав Ханты-Мансийской городской Думы. А ещё в 2021 году шесть человек победили на выборах представительных органов местного самоуправления, одного избрали депутатом Думы Югры. По словам руководителя Ханты-Мансийского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России» Кирилла Медведева, в Югре сложилось сообщество людей, воспитанных на проектах партии. Они получили необходимые навыки, чтобы заниматься актуальными задачами.

Как отметил депутат Государственной Думы Вадим Шувалов, партия – это мощная команда единомышленников, которые разделяют взгляды и убеждения. А это ни много ни мало два миллиона человек, принявших участие в подготовке Народной программы. Теперь же единороссам предстоит реализовать все принятые предложения и национальные проекты. Причем все они должны дойти до каждого человека.

- Уже есть результаты работы. В Югре активно строят школы, создают комфортные общественные пространства, - говорит Вадим Шувалов.

Более 300 тысяч предложений от югорчан вошло в «Карту развития Югры». На их основе было создано 534 проекта, которые поддержали на региональном уровне. По словам руководителя депутатской фракции «Единая Россия» в Думе Югры Натальи Западновой, работа над региональной частью народной программы – в приоритете у депутатов.