До 8 декабря всех школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение

Всех школьников Ханты-Мансийска до 8 декабря перевели на дистанционное обучение Фото: официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

Школы Ханты-Мансийска переведены на дистанционный формат обучения, об этом сообщили на официальной странице Администрации Ханты-Мансийска. Школьники столицы Югры будут учится дистанционно с 1 по 8 декабря, это связано с ростом заболеваемости ОРВИ. Небольшое исключение для 11-х классов - они уйдут на дистант 2 декабря.

Соответствующее решение принято департаментом образования Администрации Ханты-Мансийска на основании Постановления главного санитарного врача по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. Вместе со школами очный формат работы приостановят учреждения дополнительного образования, физкультурно-спортивные организации, клубные формирования в учреждениях культуры.

Все в городе 9 школ, в которых обучается больше 15 тысяч детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 26 школах Сургута на карантин из-за коронавируса ушли 66 классов, в общем по Сургуту на карантин закрыто 158 классов.