В Белоярском районе управленцы учатся стратегически управлять территорией

Фото: правительство Югры

Второй модуль образовательного интенсива по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований Югры и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, проходит в эти дни в Белоярском. С 23 по 27 ноября 2021 года управленцы решают задачи модуля «Стратегическое управления территорий». Организаторы приготовили для участников насыщенную программу, которая включает в себя такие темы, как:

- «ИТ-индустрия сегодня и взаимодействие с государством»;

- «Развитие креативных индустрий и взаимодействие с государством глазами предпринимателей»;

- Координация стратегического планирования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях»;

- «Формулировка цели проекта. Описание создаваемых продуктов и результатов 1 инициативы».

Участников, в числе которых заместители глав муниципалитетов, руководители департаментов, ведомств, председатели городских и районных дум, учат анализировать, понимать и решать задачи разного масштаба и уровня сложности. При этом управленцы должны учитывать интересы чиновников, бизнесменов и жителей Югры. В каждом модуле они решают реальные кейсы и задачи, которые выходят за рамки их привычной деятельности, и учатся работать в команде.

По словам первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, партнер проекта, Российская академия народного хозяйства и государственной службы, постоянно работает с государственным управлением в регионах РФ. Создавая программу для Югры, за основу взяли лучшие практики и лучшие методики.

- Мы увидим результат и успех этой программы, если люди после обучения, вернувшись на свои рабочие места, станут более профессиональными, а значит, будут принимать более верные управленческие решения, что, по замыслу, положительно скажется на результатах работы муниципальной и региональной системы управления, - подчеркнул Алексей Шипилов.

По окончании проекта в Югре появятся 25 подготовленных управленцев, которые способны анализировать, понимать и решать задачи без типовых решений.