В Югре готовят универсальных управленцев, чтобы достичь целей нацпроектов

Фото: Правительство Югры

Образовательный интенсив по развитию управленческих компетенций руководителей муниципальных образований Югры и лиц, включенных в резерв управленческих кадров округа, стартовал сегодня, 25 октября, в Ханты-Мансийске. Проект предусматривает модульное обучение по шести направлениям:

- «Человеческий капитал муниципалитета и региона»;

- «Личная и командная эффективность»;

- «Стратегическое управление территорией»;

- «Стажировка в регионе»;

- «Инвестиционная привлекательность и развитие территорий»,

- «Современная политика: правила, тренды и вызовы».

Проект поможет подготовить современных универсальных управленцев, которые умеют анализировать и решать задачи разного уровня сложности. При этом они должны учитывать интересы чиновников, бизнесменов и жителей Югры. В основе интенсива лежит методология, которую использует Правительство РФ для проработки новых инициатив социально-экономического развития и командообразования в решении разных управленческих задач.

Фото: Правительство Югры

Во время образовательного проекта участники решают такие кейсы, которые выходят за рамки их привычной работы. А задачи им ставят руководители федеральных органов исполнительной власти, топ-менеджеры корпораций, бизнесмены и руководители фондов и государственных институтов развития.

Сам проект – экспериментальный. Программу интенсива будут корректировать исходят из задач, поставленных в ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию и в ежегодном обращении губернатора Югры к общественникам, депутатам и жителям. Однако неизменным останется одно: формирование команды лидеров со своим видением социально-экономического развития региона, чтобы достичь целей нацпроектов и работать в динамично меняющихся условиях.

По итогам интенсива в Югре появятся 25 подготовленных управленцев, которые смогут решать задачи без типовых решений. Обучение ведется за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы».