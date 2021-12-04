Коронавирус в Югре. Последние новости на 4 декабря 2021 года: 109 пациентов - на ИВЛ

Коронавирус в Югре. Последние новости на 4 декабря 2021 года Фото: "Официальный Нижневартовск"

За минувшие сутки в ХМАО зафиксировано 232 новых случая коронавируса в 19 муниципалитетах. Больше всего случаев зарегистрировано в Нижневартовске – 47, Сургуте – 40 и Ханты-Мансийске – 24. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 47 случаев, 18-29 лет – 22 случая, 30-49 лет – 80 случаев, 50-64 лет – 62, старше 65 лет – 21. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 230 случаев, источник инфекции устанавливается в 1 случае, 1 случай завозной. Среди детей выявлено 46 случаев COVID-19.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Состояние 146 пациентов тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день от коронавируса умерли 15 человек, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 749 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 255 человек, за весь период пандемии – 83 084 югорчанина.

На сегодняшний день в России выявлено 9 736 037 случаев заболевания коронавируса в 85 регионах, в том числе за последние сутки – 32 930 новых случаев. За день зафиксировано 1 217 летальных исходов и выздоровели 36 514 человек. За весь период выписан по выздоровлению 8 436 631 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В Нижневартовске ковидный госпиталь заполнен на 75%. В стационаре развернуто 300 коек для пациентов с коронавирусом, на сегодня там лечатся 225 человек. За последние сутки в ковидарий Нижневартовске поступили 20 пациентов, выбыли - 19, в реанимации находится 31 человек.

Впервые за последние восемь недель заболеваемость коронавирусом в Нягани ниже среднеокружных показателей на 4,3%. На амбулаторном лечении с подтвержденным ковидом находится 235 пациентов, а в ковидном госпитале находятся - 99 человек.

В Сургуте также продолжают работу ковидные центры, которые не смотря на снижение заболеваемости, по-прежнему остаются востребованы. На госпитализацию из этих центров направляют в среднем 16 человек.