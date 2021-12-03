В Сургуте продолжают работу ковидные центры
Фото: Татьяна Коркина
В Сургуте продолжают работу ковидные центры, которые не смотря на снижение заболеваемости, по-прежнему остаются востребованными среди населения. За один день в медучреждения за помощью обращаются больше 200 человек, у трети обратившихся за этой процедурой отмечены осложнения после коронавируса в виде пневмонии. На госпитализацию из этих центров направляют в среднем 16 человек.
Напомним, мы писали ранее о том, что глава Депздрава Югры опроверг информацию о нехватке коек для пациентов с коронавирусом. По мнению Добровольского ковидных коек в регионе более чем достаточно.
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