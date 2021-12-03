В Нижневартовске неизвестные выбросили на свалку мешок с 20 щенятами

Жительница Югры нашла в куче мусора 20 живых щенят Фото: скриншот с видео

Жительница Югры нашла в куче мусора 20 живых щенят, которых выбросили на улицу прямо в мешке. К счастью, замерзших животных нашла женщина: она сняла видео и опубликовала его в соцсетях, обратившись за помощью к местным волонтерам. На кадрах видно, как щенята, покрытые снегом, прижимаются друг к другу и трясутся от холода. Сейчас собачек забрали волонтеры и обещали пристроить в добрые руки. Информация дошла и до полиции, там сообщили, что проведут проверку.

Пользователи в соцсети разгневаны от такой жестокости. Они пишут о том, что нужно найти и наказать тех, кто обрек животных на верную смерть. Однако, есть и те, кто утверждает, что сейчас в Нижневартовске развелось много бездомных собак и они угрожают людям, нападая и перенося заразу.

- В городе есть служба отлова. Её работники собак ловят, стерилизуют, чипируют, а после осмотра кинолога отпускают обратно в место их отлова. При этом агрессивных собак оставляют в приюте. Если на человека напала собака, вне зависимости от того, чипированная она или нет, нужно сообщить об этом в правоохранительные органы, - ответили в администрации Нижневартовска.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске из окна многоэтажки выкинули собаку и щенков. Бедные животные упали на припаркованный под окнами автомобиль. Владелица авто и написала пост в соцсети, с намерением разобраться и наказать виновных в убийстве питомцев.

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