2019-05-30T08:57:10+03:00
Общество

Полиция Нижневартовска узнает, кто выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков

Злость горожан не имеет границ
Алена Кульмухаметова
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Полиция Нижневартовска узнает, кто выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков. Фото из соцсети ВКонтактеПолиция Нижневартовска узнает, кто выбросил из окна многоэтажки новорожденных щенков. Фото из соцсети ВКонтакте
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Жуткую находку обнаружила одна из вартовчанок на улице Дзержинского 15 у первого подъезда. На земле лежали четыре новорождённых щенка. Горожанка поделилась фото в соцсетях и рассказала, что малышей выбросили из окна многоэтажки.

Очевидцы сообщают, что двое щенков погибли сразу. А еще двое скончались спустя три часа – спасти их было невозможно. Жильцы дома сообщают, что в их доме помнят чёрную собаку бойцовской породы на сносях и её хозяина. Якобы, владельцем собаки является молодой человек и он довольно груб с соседями.

Жестокость настолько поразила вартовчан, что в соцсетях под постом появилось море негатива. Некоторые настолько обезумили, что предлагали сбросить детей владельцев собаки из окон.

- Ну конечно! Мои комментарии удаляют! Почему щенят собачки можно выбросить в окно, а их детей нельзя, - выражает неадекватную мысль вартовчанка.

- Надо найти этот дом и квартиру, кто так делает. И забрать собаку! А хозяина(ку) самого(ую) так же выкинуть, - пишет ещё одна женщина.

Инцидент произошёл в ночь на 29 мая. В полиции Нижневартовска по данному факту проведут проверку. Стоит отметить, что в Уголовном кодексе РФ статья 245 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Отметим, что в Нижневартовске это уже второй подобный случай . В прошлом году 17-летняя девушка вспорола брюшки новорождённым щенкам, а после залила их кипятком. По словам подростка, избавиться от ненужного потомства таким образом ей посоветовала мать. Родители и подросток получили наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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