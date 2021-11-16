В Нижневартовске строят новый веревочный парк Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

На территории физкультурно-спортивного комплекса «Юбилейный» в Нижневартовске строят новый веревочный парк. Жители Нижневартовска разного возраста получат новое место для активного отдыха, парк будут использовать для тренировок по спортивному туризму.

Веревочный парк учитывает потребности, прежде всего, детей, подростков и молодежи города.

- Специалисты департамента по социальной политике и дирекции спортивных учреждений проанализировали мнение вартовчан и выяснили, что сегодня подобный вид отдыха интересен жителям. Замечательно, что у веревочного парка удобная локация, он находится практически в центре Нижневартовска. Комсомольское озеро, как зона для отдыха и занятий спортом, пользуется спросом у горожан. Поэтому данный объект непременно будет востребован, - рассказал исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко.

Веревочный парк абсолютно безопасен, здесь будет использовано определенное страховочное оборудование, а выполнение маршрута будет проходить под контролем инструктора. Сейчас проходит процедура согласования стоимости услуги посещения веревочного парка. По словам директора департамента по социальной политике администрации города Ирины Воликовской цена будет взвешенной и адекватной, поэтому посещение веревочного парка будет доступно всем жителям Нижневартовска.