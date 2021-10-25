Завтра в Югре ожидается сильный ветер и дождь Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По информации синоптиков 26 октября Югру ждет плохая погода. Днём, по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа ожидается усиление ветра порывами до 15 – 20 м/с. В большинстве районов пройдет дождь с мокрым снегом, а температура воздуха понизится до минус 12 градусов.

Из-за дождя и сильного ветра на дорогах Югры возможны аварии и ДТП. Так, за прошедшие сутки югорские спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию ДТП, в которых пострадало восемь человек. Поэтому водителям и пешеходам следует быть внимательнее. При движении на транспорте по дорогам региона, важно соблюдать правила дорожного движения, учитывая фактические погодные условия.

При сильном ветре рекомендуют плотно закрыть окна, двери, чердачные и вентиляционные люки, лучше не подходить к окнам, и оставаться по возможности дома. Не нужно стоять под линиями электропередач или трогать оборванные электропровода.

Напомним, номера экстренных служб - 112 и 101.

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