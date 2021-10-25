За неделю в Югре произошло 45 пожаров Фото: Юлия Кучеренко

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 45 пожаров, спасен один человек и имущество югорчан на 29 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома, дачи, гаражи, бани и транспорт. Основная причина пожаров - нарушения при использовании электрооборудования и бытовых приборов, а также нарушение пожарной безопасности.

ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому округу призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности.

- Оставленные без присмотра включенные электроприборы, перегрузка электропроводки, электроприборы кустарного производства, – все это приводит к пожару. Регулярно проверяйте состояние электропроводки, розеток и приборов в своем доме. При обнаружении неисправностей – вызовите специалиста. Используйте электроприборы в соответствие с инструкцией. Не перегружайте сеть, включая одновременно мощных электроприборов. Пренебрегая элементарными правилами, вы подвергаете опасности не только собственные жизнь и здоровье, но и благополучие своих близких и соседей - говорится в сообщении.