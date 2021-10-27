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Общество27 октября 2021 15:25

Зимние каникулы для школьников Нягани сократят на несколько дней

Дети будут учится вплоть до 31 декабря
Виктория Терина
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Зимние каникулы для школьников Нягани сократят на несколько дней

Зимние каникулы для школьников Нягани сократят на несколько дней

Фото: Татьяна Коркина

Зимние каникулы для школьников Нягани сократят на несколько дней. Это связано с увеличением сроков осенних каникул на одну неделю. К такому решению пришли руководители школ Нягани. В итоге дети будут учится вплоть до 31 декабря.

- Это вынужденная необходимость, связанная с тем, что школам нужно в полном объеме выполнить образовательную программу, – поясняет председатель Комитета образования и науки Ирина Ерофеева.

По её словам, из-за сложившейся ситуации более приемлемо сократить зимние каникулы, но не уменьшать период летних каникул. На неделе, которая ранее относилась к зимним каникулам, будут организован учебный процесс в форме внеурочной деятельности, а также внеаудиторных занятий и консультаций. Те ребята, которые на это время планировали отъезд из города, смогут получить задания для самостоятельной работы.

Пока инициатива касается только Няганских школьников. Информации о подобных решениях в других муниципалитетах округа пока нет.

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