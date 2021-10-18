В Ханты-Мансийске из-за коронавируса приостановили работу организаций допобразования Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Ханты-Мансийске приостановили работу организаций дополнительного образования, физкультурно-спортивных, а также клубных формирований в учреждениях культуры, в которых занимаются дети. Об этом сообщил начальник отдела Роспотребнадзора по Ханты-Мансийску и району Сергей Тарада во время прямого эфира в официальном аккаунте администрации города.

По его словам, занятия отменены именно в закрытых помещениях, что связано с ростом заболеваемости среди детей. Ограничения помогут разобщить детские коллективы и предотвратить угрозы дальнейшего распространения инфекции.

- На момент внесения данных предложений на детей приходилось 11% от всего числа заболевших. По сравнению с прошлым годом увеличилась доля пневмоний среди детей. С 1 сентября в окружном центре зарегистрировано 24 случая госпитальной пневмонии, за аналогичный период прошлого года – три - отметил Сергей Тарада.

Напомним, за сутки зарегистрировано 230 новых случаев заражения COVID-19, в столице округа за день заболели 32 человека.