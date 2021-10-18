В Югре семь человек за день умерли от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре продолжается рост числа заболевших коронавирусом. За день зарегистрировано 230 новых случаев заражения COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 78 878 случаев коронавируса.

Лидирует по количеству заболевших - Сургут, там за день зарегистрировано 67 случаев заражения. Далее идут Ханты-Мансийск – 32, Нижневартовск – 23 и Нефтеюганск – 20. В

Нягани – 11 заболевших, в Югорске – 10, а в Нефтеюганском районе подтвердились 7 случаев. По 6 человека зарегистрировано в Советском районе, Пыть-Яхе и Мегионе. А в Урае, Когалыме, Радужном, Березовском и Кондинском районах зафиксировано по 5 случаев заражения ковидом. Есть заболевшие и в Сургутском районе – 4, Лангепасе – 4 и Покачах – 4. Также зараженные есть в Нижневартовском районе – 2 и по 1 заболевшему вывлено в

Октябрьском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах.

По клинической картине: на момент выявления коронавируса у 206 человек были признаки ОРВИ, у 22 поставлен диагноз пневмония, а 2 человека болели бессимптомно. Контакт установлен в 227 случаев, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 17 755 жителей Югры, сняты с наблюдения – 323 357 югорчан.

За сутки на COVID-19 обследовано 5 631 человек, всего прошли обследование 2 341 135 жителей региона.

В тяжелом состоянии находятся 169 пациентов, 129 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 7 человек, а с марта прошлого года от COVID-19 умерли 1 205 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 114 человек, за весь период пандемии выздоровели 74 465 югорчан.

За сутки в России зафиксировано 34 325 новых случаев коронавируса в 85 регионах и скончались 998 человек. За сутки в России полностью выздоровел 16 431 человек. Всего за период пандемии в России выявлено 8 027 012 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 224 310 человек, а выздоровели 7 017 055 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.