Жители Ханты-Мансийска выбирают «Изюминки комфорта» Фото: Официальная страница Администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске продолжается голосование за «Изюминки комфорта». До 18 октября жители окружной столицы могут отдать свой голос за понравившиеся «изюминки», которые располагаются на улицах города. Это различные лавочки, вазоны, арт-формы и миниатюры - всего около 250 объектов.

Пока хантымансийцы отдали большее количество голосов за арт-форму «Кот хорошего настроения». Изюминка набрала самое большое количество лайков. Лидерами народного голосований также оказались «Шторм-лавка» с велопарковкой, «Световые полукруглые лавочки», урна для раздельного сбора мусора «Dallas» и яркая велопарковка в районе СК «Дружба».

Те объекты, которые наберут большее количество голосов, останутся в Ханты-Мансийске и будут украшать улицы города.

Кстати, Всероссийский форум-выставка пройдёт в Ханты-Мансийске 17-18 октября.

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