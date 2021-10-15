В Югре толпа кавказцев набросилась на полицейского после ДТП с его участием

В Югре толпа кавказцев напала на полицейского после ДТП с его участием Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Следком Югры завел уголовное дело из-за нападения на полицейского. Следователи начали проверку после ролика, который появился в соцсетях, на котором видно как представили Кавказа пытаются достать инспектора ДПС из машины и совершить самосуд.

Все произошло около восьми часов вечера в Пыть-Яхе, на перекрестке столкнулись «Тойота Камри», за рулем, которой находился полицейский и «Лада Гранта», водителем которой был выходец из Чечни. Автомобили врезались на перекрестке, а через некоторое время на место аварии приехали земляки чеченца и попытались вытащить инспектора из машины.

На сайте УМВД по Югре появилась информация, что в аварии оба водителя получили травмы. Полицейский, находящийся за рулем Тойоты по результатам медосвидетельствования на состояние опьянения - трезв.

- По предварительным данным, 14 октября 2021 года около 20 часов на перекрестке улиц Святослава Федорова и Магистральной города Пыть-Ях произошло дорожно-транспортное происшествие, одним из участников которого стал сотрудник полиции на личном автомобиле. После столкновения транспортных средств несколько граждан окружили автомобиль полицейского и требовали выйти на улицу - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и допрашивают участников потасовки.