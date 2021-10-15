В Пыть-Яхе «Тойота» и «Лада» не поделили перекресток Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Пыть-Яхе, 30-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Камри», при повороте налево, на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу 27-летнему водителю автомобиля «Лада Гранта», который ехал во встречном направлении. Автомобили врезались друг в друга и оба водителя получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего на территории Югры зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление с признаками опьянения; 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений.