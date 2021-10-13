Из-за избиения ребенка в детском саду Югорска следователи начали проверку

Следователи начали проверку в детском саду Югорска из-за избиения ребенка Фото: Татьяна Коркина

В Югорском детском саду "Якорек" поработают следователи. Проверку организовали из-за того, что один из воспитанников получил травму головы, при этом своевременную медицинскую помощь работники дошкольного учреждения ребенку не оказали.

В правоохранительные органы обратился отец мальчика, с сообщением о применении насилия к его ребенку в детском саду.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, кроме того проверяется информация о неоднократном применении насилия к ребенку со стороны других воспитанников и бездействия воспитателей, а также поступающие от жителей города сообщения о противоправных действиях отдельных работников учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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