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Происшествия13 октября 2021 11:00

Из-за избиения ребенка в детском саду Югорска следователи начали проверку

Малыш получил травму голову и остался без своевременной медпомощи
Виктория Терина
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Следователи начали проверку в детском саду Югорска из-за избиения ребенка

Следователи начали проверку в детском саду Югорска из-за избиения ребенка

Фото: Татьяна Коркина

В Югорском детском саду "Якорек" поработают следователи. Проверку организовали из-за того, что один из воспитанников получил травму головы, при этом своевременную медицинскую помощь работники дошкольного учреждения ребенку не оказали.

В правоохранительные органы обратился отец мальчика, с сообщением о применении насилия к его ребенку в детском саду.

- Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, кроме того проверяется информация о неоднократном применении насилия к ребенку со стороны других воспитанников и бездействия воспитателей, а также поступающие от жителей города сообщения о противоправных действиях отдельных работников учреждения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

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