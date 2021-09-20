Спортсмены из столицы Югры показали лучшие результаты Фото: АУ «ЮграМегаСпорт»

В Ханты-Мансийске прошло сразу несколько крупных спортивных мероприятий, на которых спортсмены из столицы региона выступили с отличием.

В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко состоялись соревнования по летнему биатлону. Это первый этап Кубка Союза биатлонистов Югры. Лучшие результаты показали хантымансийцы Софья Борисова и Кирилл Медведев. Ещё в Центре прошёл «Кросс Нации - 2021», на котором бегуны из Ханты-Мансийска забрали большую часть призовых мест. В забеге на с 1 500 метров cреди юных спортсменов победителями стали Мария Филатова, Егор Токарев, Софья Волкова и Данил Повисьма. В дистанции на 2 500 метров первой стала Валерия Вальтерова, а на 3 000 метров победил Либарит Айвазян. В ветеранском забеге лучшими стали Светлана Иванова и Игорь Петелин. Сразу после «Кросса Нации» спортсмены югорской столицы показали прекрасные результаты на региональных соревнованиях по гонкам на лыжероллерах среди спортсменов 2003 г.р. и старше. На них отличились Александра Иванова, Сергей Колесников, Андрей Логинов и Алексей Яловец.

Победить спортсменам было не просто, мешала погода, на трассе лил дождь.

- На самом деле, в такую погоду не очень тяжело бежать. Были небольшие проблемы на спусках, и я не очень доволен своей стрельбой. Будем обязательно над этим работать и улучшать результат. Планирую, всё-таки, принять участие во всероссийских соревнованиях, - прокомментировал один из участников соревнований по летнему биатлону Илья Гындышев.