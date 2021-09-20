Несмотря на плохую погоду, в Югре провели соревнования по летнему биатлону Фото: ЮграМегаСпорт

Несмотря на плохую погоду в центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко состоялись соревнования по летнему биатлону - Первенство среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. Это первый этап Кубка Союза биатлонистов Югры.

Спортсмены прошли официальную тренировку, спринт, а 19 сентября вышли на старт гонки на лыжероллерах с четырьмя огневыми рубежами. В соревнованиях участвовали 69 юношей и девушек из 7 муниципалитетов Югры: Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нягани, Урая, Нижневартовска, Сургутского, Кондинского районов.

- У нас суровый уличный вид спорта, поэтому дождливая осень в Ханты-Мансийске нам не страшна. В такую погоду могут быть только небольшие проблемы с оружием, потому что пневматическая винтовка «сырая», но мы с ребятами, в целом, хорошо подготовились к этим соревнованиям, тренировка прошла без особых сложностей, как и все гонки - рассказал тренер команды Нефтеюганска Дмитрий Шелковников.