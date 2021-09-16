Политологи: черный и серый пиар в предвыборной кампании – признак демократии в Югре

Югорские кандидаты и партии, которые они представляют, находятся в конкурентных условиях Фото: Ирина Ромашкина

Обвинения в мошенничестве, фейковые призывы к электорату и даже любимое в 90-е – использование двойников: три оттенка нечистой игры наблюдают российские политологи в агитационных кампаниях кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа. «Комсомольская правда» – Югра» выяснила у федеральных экспертов, зачем участники предвыборной гонки и их помощники спекулируют информацией и как избирателям защититься от черного пиара?

– Все это говорит о том, что в ХМАО есть реальная живая политическая жизнь. Скандалы на выборах признак наличия политической конкуренции. Тут не огорчаться, а радоваться надо, что в регионе политическую жизнь не укатали в асфальт, – убежден политтехнолог, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

От Сократа и до наших дней

В Югре зафиксирован ряд случаев, когда неизвестные выплескивали волну агитационных листовок с информацией, порочащей репутацию кандидатов в депутаты. Так, по сообщению югорских СМИ, в Сургуте против члена партии «Единая Россия» Рината Айсина распространяют листовки, где кандидата бездоказательно обвиняют в мошенничестве и призывают не голосовать за него.

Похожая ситуация в Советском районе, где от имен единороссов Натальи Яненко, Светланы Озорниной и Олега Васянина распространяются фейковые листовки. В агитках пишут, что кандидаты поддерживают рост цен и тарифов, тогда как сами они опровергают эту «грязную публицистику». Больше того, очевидцы в Советском районе видели, что для распространения провокационных листовок по почтовым ящикам оппозиционеры используют несовершеннолетних. В СМИ предполагают, что оппозиционные партии запустили черную пиар-кампанию против кандидатов из «Команды Югры». Якобы это могут быть представители ЛДПР, и один из мотивов – «Единая Россия» выступает против объединения Ханты-Мансийского автономного округа с югом Тюменской области, на которой настаивает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Пока мы, избиратели, удивляемся «находчивости» политиков, политолог Аркадий Либерман не видит в этом методе борьбы за голоса ничего нового, припоминая случай еще до нашей эры.

– С появлением предвыборных технологий появились и черные предвыборные технологии. Это было всегда и это нормально при демократическом волеизъявлении, – утверждает Либерман. – Первые черные политтехнологии появились еще в Древней Греции. Вспомним хотя бы самоубийство Сократа, который расстроился, что народ его не поддержал и осудил, и сказал: «Раз мы так замудрили народу голову, лучше я ее отсеку». Так гласит история по крайней мере. Политолог считает, что думающему человеку легко отличить листовку «белую» от «черной». Достаточно посмотреть на выходные данные. Любая агитационная продукция, изготовленная кандидатом или объединением, должна содержать выходные данные: кем она напечатана, кто заказчик, каков тираж и дата выхода. Эти данные можно проверить. – Даже если черные технологи работают красиво и написали какие-то фейковые данные, достаточно позвонить в типографию, запросить данные в Избиркоме. То есть истину установить – дело пяти минут, – пояснил эксперт. Его коллега Константин Калачев дополнил, что издавать фальшивые агитационно-пропагандистские материалы с фальшивыми выходными данными от имени кандидатов – это нарушение, в котором должны разбираться компетентные органы.

– Иногда бывает, что это «самострел». Прививка от более серьезных обвинений. Мол тут оболгали, так и остальное неправда. Я не знаю ситуации. Хотя в этом случае на «самострел» не похоже, а похоже на происки конкурентов. Конечно, со стороны морали это выглядит некрасиво, а со стороны закона просто недопустимо. Но это признак того, что в выборах есть интрига и непредсказуемость. Нет худа без добра, – заявил Калачев.

Федеральный эксперт так же сравнил еще одну политическую технологию на нынешних выборах, которую в 2021 году используют и в Югре и в Санкт-Петербурге…

Двойники первого губернатора Югры

В Нижневартовске и Урае избирателей в бюллетенях будут ждать хорошо знакомое лицо, фамилия и имя… Двоих кандидатов с именем Александр Филипенко выдвинула партия КПРФ – сын и отец очень похожи на первого губернатора Югры, которого по сей день добрым словом вспоминают югорчане. Известное имя и внешнее сходство уже дважды принесло победу на выборах в Думу ХМАО Филипенко старшему. Хотя теперь запутаться можно о ком именно речь…

Собственно, на то и расчет пиарщиков: ввести в заблуждение избирателей, которые подумают, что голосуют за известного земляка. Однако эта политтехнология вполне законна, а в России так вообще любима политиками.

– Привлечение двойника – это уже не черная технология, а так называемый серый пиар, потому что формально это законно. Это было испокон веков, в 1990-е годы технология двойников процветала, она была одной из самых популярных в России. Не скажу, что это наша отечественная технология, но у нас она применялась активнее всего. Допустим, в выборах в Америке, Великобритании, Франции встречались в практике, но очень мало, они считаются шкварными, хоть и эффективными. У нас же эта политтехнология использовалась повсеместно и всегда. Самое большее количество – было семь двойников за мою практику, – вспоминает политолог Аркадий Либерман.

Он сравнил югорских двойников Филипенко с питерскими Вишневскими. Там правда пиарщики пошли немного дальше – подключили имиджмейкеров, которые кандидатам не только фамилии и имена изменили, и люди стали Борисами Вишневскими, но и внешность им «поправили» под кандидата. Теперь их отличает только отчество, и избирателю нужно быть максимально внимательным, чтобы сделать выбор верно – в соответствии со своими политическими убеждениями.

Зачем двойники?

– Это классический прием размытия голосов. Имена кандидатов в бюллетени располагаются по алфавиту. Например, человек идет голосовать за Бориса Вишневского, известного в городе деятеля. Человек может ошибиться строчкой и не туда поставить галочку. И кроме того на стенде видят фактически три одинаковых лица – ну потрудились ребята, – пояснил политолог.

Как электорату защититься от черного и серого пиара предвыборных кампаний?

Аркадий Либерман убежден: чтобы сработали принципы демократии, нужно прийти на выборы с уже сформированным политическим мнением. Вытащить себя из «болота» – это единственный эффективный способ создать легитимную власть.

– Электорат бывает разный. Не забываем, что в среднем 15-20% нашего электората, приходящего на избирательный участок, определяется за кого голосовать, только когда приходит на избирательный участок. Такой термин в политологии называется «болото». Они смотрят, кто им больше нравится на фото, кто больше утаил денег, кто меньше заработал. То есть они приходят без своего мнения. Таким людям я могу посоветовать только серьезнее отнестись к праву выбора, чтобы не говорили, что за них кто-то выбрал… Это плохо – это значит, что человек относится с пренебрежением к своему активному избирательному праву, – высказался Аркадий Либерман. – А когда человек идет на выборы с сформированным мнением, когда он знает, за кого голосовать, он не ошибется. Нужно, чтобы гражданин пришел и проголосовал – дальше сработают принципы демократии.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководитель фонда «Региональная политика» Павел Манченко обратил внимание, что сегодня югорские кандидаты и партии, которые они представляют, находятся в конкурентных условиях.

– Они пытаются получить свой максимальный результат всеми средствами и способами, минимизировав результат своих политических конкурентов. Даже если факты нарушений выборного законодательства не подтвердятся на уровне избирательных комиссий, каких-то судебных решений, для всех без исключения участников политического процесса это естественные информационные поводы для актуализации в медиапространстве. Часто избирательный марафон напоминает старый анекдот — не догоню, так согреюсь, – пошутил напоследок Павел Манченко.