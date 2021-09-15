Выборы в Думу Югры 2021: новые кандидаты претендуют на мандаты в региональном парламенте

Состав югорского парламента существенно обновится после выборов 19 сентября 2021 года, убеждены политологи Фото: Ирина Ромашкина

Состав югорского парламента существенно обновится после выборов 19 сентября 2021 года, убеждены политологи. Уже сейчас эксперты отмечают, что на мандаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры претендует большое количество новых лиц. Однако хотя эти люди являются новичками на выборах, но большинство из них югорчане знают по общественным инициативам, которые проявили гражданскую сознательность, когда в этом особенно нуждались жители Югры – во время пандемии коронавируса.

Зачем общественники идут в Думу?

В борьбу за мандаты в 2021 году вступили известные в Югре общественники – член Общественной палаты региона Владимир Меркушев, руководитель регионального отделения всероссийской организации «Волонтеры Победы» Эка Шенгелая, руководитель благотворительного фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Сергей Благородов, известная активистка из Сургута Ольга Леснова, председатель «Гуманитарного добровольческого корпуса» Эдуард Логинов. Все они имеют крепкую поддержку из числа своих единомышленников и, разумеется, тех, кому помогала общественная организация.

Так, во время пандемии коронавируса «Гуманитарный добровольческий корпус» обработал 45 000 заявок от жителей, которые были на самоизоляции. В основном волонтеры помогали с доставкой продуктов, а пенсионеров выручали в быту и выходили с ними на прогулку. Затем добровольцы отправились спасать лес во время пожаров в Югре и на юге Тюменской области, а также в составе поисково-спасательных отрядов участвовали в поисках пропавших людей. А югорское отделение всероссийской организации «Волонтеры Победы» организовывала патриотические акции и флешмобы.

Кто за «Единую Россию»?

Новые активы для округа предложила «Единая Россия». Так, в парламент баллотируются главный врач Лангепасской городской больницы Александр Нохрин и главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Этих кандидатов в депутаты югорчане знают по их активной деятельности в сфере здравоохранения. Например, Лариса Белоцерковцева сейчас готовит к открытию новый Центр охраны материнства и детства в Сургуте, назначенное на 27 декабря 2021 года.

Как отмечают политологи, тем, что «Единая Россия» выдвинула своих активных членов в парламент, партия показала себя как работающий социальный лифт, гарантирующий активным гражданам доступ к управлению государством.

Кстати, участие медиков и общественников в выборах в России стало трендом. Это мнение высказал политолог Александр Безделов. По его словам, тенденция говорит о том, что активисты хотят и могут представлять интересы своих земляков на уровне регионального парламента, ведь им хорошо знакомы проблемные точки региона из личных бесед с жителями Югры.

Новая оппозиция против старой гвардии?

У непарламентских партий так же обновились списки кандидатов. В бюллетени югорчане увидят новые для округа политические организации: «Коммунистов России» может представить в парламенте Максим Логачев, а «Российская партия свободы и справедливости» выдвинули в Думу Александра Блинова и Дмитрия Бегина.

По мнению политолога Владимира Дмитриева, появление кандидатов от малых непарламентских партий создает конкуренцию между оппозицией и дает шанс провести дебют для политически активных людей округа. Вступившие в предвыборную гонку в парламент новички выступают против монополизации власти «Единой России» в Думе, но при этом позицию КПРФ и ЛДПР они тоже критикуют, отметил Дмитриев.

По мнению новых партий, коммунисты и либерал-демократы прикрываются популистскими лозунгами, а на деле отстаивают бизнес-интересы собственных спонсоров. А «новенькие» из избирательных бюллетеней выступают за масштабные перемены в политической жизни региона.

Списки оппозиционных парламентских партий в Югре и их кандидаты остались большей частью прежними. Лидеры КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – За правду» планируют сохранить свои депутатские мандаты.

Дополним, от партии «Новые люди» по одномандатному округу в Государственную Думу идет предприниматель Владимир Цейтлин – это его первая предвыборная кампания такого уровня.