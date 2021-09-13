Югорские спортсмены получили государственные награды

Владимир Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Токио-2020 Фото: kremlin.ru

Югорские спортсмены удостоены государственных наград. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами победителей и призеров XVI Паралимпийских летних игр.

Юную югорчанку Анастасию Гонтарь наградили за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио.

Фото: kremlin.ru

Также Владимир Путин наградил государственными Орденами Дружбы победителей Олимпийских игр в Токио-2020, а именно: Альберта Батыргазиева, Максима Храмцова и Заурбека Сидакова из Нижневартовска.

Фото: kremlin.ru

«За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ещё один спортсмен из Нижневартовска - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 Артур Найфонов. Кроме того, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили воспитанники волейбольных школ Артем Вольвич и Андрей Кобзарь, которые в составе российской сборной завоевали серебро Олимпиады.