После громкого дела Насти Муравьевой СКР возобновил расследование убийства югорской школьницы 10-летней давности

Труп югорской школьницы нашли утром 30 апреля 2011 года в колодце возле теплотрассы, но дело пришлось приостановить. Сейчас расследование возобновили: в преступлении подозревают убийцу Насти Муравьевой Фото: Алексей КОСЕНЧУК

После исчезновения и убийства в Тюмени восьмилетней Насти Муравьевой, которую нашли мертвой спустя полтора месяца поисков, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю югорского управления СК Михаилу Мокшину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти девочки из Нягани. Именно из этого города переехал в Тюмень убийца Насти Виталий Бережной.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК России по ХМАО-Югре Денис Волощенко, следователи разрабатывают несколько версий. Одна из них – к убийству югорской девочки приложил руку Виталий Бережной, но пока следователи не смогли связать эти два преступления.

Жутко, что крошку тоже зовут Настя. Девочка пропала 29 апреля 2011 года. Школьница шла домой из школы по тропинке в лесополосе и исчезла. Труп школьницы нашли утром 30 апреля в колодце возле теплотрассы. На теле криминалисты зафиксировали три биологических образца ДНК.

Тогда же следователи возбудили уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», но расследование со временем приостановили.

Поясним. В то время Виталий Бережной жил в Нягани и работал там помощником участкового. Он переехал в Тюмень как раз в то время, когда в городе обнаружили труп 12-летней школьницы. Совпадение это или попытка скрыться от следствия, будут выяснять следователи.

Напомним, тюменская девочка Настя Муравьева пропала 30 июня 2021 года. 19 августа ее труп нашли в кустах неподалеку от водоема, в двух километрах от дома. В убийстве и изнасиловании малышки признался 40-летний Виталий Бережной, сейчас преступник заключен под стражу.

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