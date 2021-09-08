Глава Минэнерго РФ и губернатор Югры оставили автографы на «первом шве» нового газопровода-отвода в Нефтеюганском районе

Первый шов на новом объекте Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Строительство газопровода-отвода «КС Южно-Балыкская – город Нефтеюганск» официально запущено! Торжественная церемония начала возведения важнейшего для Югры проекта состоялась сегодня, 8 сентября, на компрессорной станции Южно-Балыкского линейного производственного управления магистральных газопроводов в Нефтеюганском районе.

Почетные гости торжества Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- Вопрос надежного газоснабжения Нефтеюганска стоял долго и остро, - отмечает почетный гость события, министр энергетики РФ Николай Шульгинов. – Только после разработки Программы развития и газификации Югры окружным правительством и «Газпромом» объект определен как приоритетный. Его реализация обеспечит надежное газоснабжение Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселка Каркатеевы. Программа газификации, которая сегодня работает, - это важная деятельность по улучшению жизни и качества людей.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Губернатор Югры Наталья Комарова подчеркнула, что в зону влияния надежного газоснабжения объекта вовлекут около 170 тысяч человек.

- Я уверена, что «Газпром» и подрядчики справятся с поставленной задачей, получены все необходимые документы. Благодарна всем, кто оценил целесообразность этого проекта. Это базовый, ключевой документ, чтобы регион получил надежную систему газоснабжения, - отметила глава региона.

Губернатор Югры Наталья Комарова убеждена, что у подрядчиков и компании все получится Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Член правления компании Владимир Марков напомнил, что обеспечение максимальной газификации РФ – это одна из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. По его словам, газ «должен прийти во все населенные пункты, где технические возможности позволяют это сделать».

- Мы открываем газопровод в полностью подготовленной документации. Готово проектное решение, готова экспертиза, на площадке начинают работать строители. Я убежден, что в 2022 году в Нефтеюганск придет чистый природный газ, который мы поставляем во все уголки нашей Родины, - подчеркнул Владимир Марков, пообещав, что на предприятии решат и другие «газовые» проблемы региона.

Работники предприятия встречали почетных гостей аплодисментами Фото: Алексей КОСЕНЧУК

А проблемы все-таки есть. Депутат Государственной Думы от ХМАО-Югры Павел Завальный напомнил, что из 194 населенных пунктов не газифицировано 112 муниципалитетов.

- Правительство Югры в рамках действующей программы до 2030 года решило газифицировать Кондинский район. Прорабатывается вопрос о газификации населенных пунктов в пойме реки, где сложно построить газопровод. Нам под силу газифицировать регион если не на 100%, то близко к этому, - отметил Павел Завальный.

В заключение торжественного открытия специалисты сварили символический «первый шов» газопровода-отвода, что и дало начало строительству нового объекта. На память почетные гости расписались на месте шва и вручили заслуженные награды сотрудникам предприятия.

ЦИФРЫ

- К началу 2021 года средний уровень газификации Югры составил 82,3%.

- В рамках президентской программы социальной газификации Югры до 2023 года газифицируют 5236 домовладений.

- В 2021-2025 годах «Газпром» направит в Югру 5 млрд 760 млн рублей. На эти деньги построят новые газопроводы, отводы с газораспределительными станциями и новые межпоселковые газопроводы.

- Надежным газоснабжением обеспечат крупный промышленный центр – Нефтеюганск, Пыть-Ях и поселок Каркатеевы общей численностью 169 тысяч человек.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», отсыпка подъездной дороги общей протяженностью 900 метров к газораспределительной станции «Каркатеевы», что в восьмидесяти километрах от Сургута, начнется уже в октябре 2021 года. Сейчас подрядчики завозят технику и сооружают временный жилой городок для строителей.