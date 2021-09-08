В Югре построят подъездную дорогу к газораспределительной станции «Каркатеевы»

В Югре построят подъездной дороги к газораспределительной станции «Каркатеевы» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Отсыпка подъездной дороги общей протяженностью 900 метров к газораспределительной станции «Каркатеевы», что в восьмидесяти километрах от Сургута, начнется уже в октябре 2021 года. Об этом сообщил главный инженер компании-подрядчика ООО «РОССбилдинг» Сергей Ногаев. По его словам, сейчас подрядчики завозят технику и сооружают временный жилой городок для строителей. Совсем скоро над возведением магистрали будут трудиться 225 человек и 85 единиц спецтехники.

- Здесь находится нулевой километр дороги, - говорит представитель подрядчика. – Наша задача – убрать лес и отсыпать полноценную дорогу к площадке ГРС «Каркатеевы». Для этого у нас есть необходимые технические и людские ресурсы, опыт-то богатый! Сложностей нет, единственное препятствие – заболоченный участок и густой лес, но с этим мы справимся. Работа по их устранению предусмотрена проектной документацией.

Подготовка идет полным ходом Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Планируется, что площадку под строительство подрядчику передадут в октябре 2021 года. Окончание работ намечено на конец 2022 года.

Напомним, «Газпром» планирует возвести две газораспределительные станции: «Каркатеевы» и «Пыть-Ях» и газопровод-отвод к Нефтеюганску общей протяженностью 47,3 километра. Благодаря их строительству будут газифицированы несколько населенных пунктов Нефтеюганского района. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода-отвода КС «Южно Балыкская – г. Нефтеюганск» одобрил Ханты-Мансийский филиал Главгосэкспертизы РФ в августе 2020 года.