Представители тюменского отделения партии «Новые люди» посетили Всероссийский форум наблюдателей

Фото: «Новые люди»

В Москве прошел Всероссийский форум наблюдателей партии «Новые люди». В нем приняли участие более 200 сторонников партии. Более половины регионов страны присоединились к мероприятию по видеосвязи. Тюменские представители также прошли обучение для дальнейшей работы на избирательных участках в качестве наблюдателей.

В ДК «Рассвет» был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Участники в режиме реального времени могли наблюдать за ходом голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли пообщаться с экспертами – юристами и политологами.

Важность события в приветственной речи отметила сторонница партии и телеведущая Елена Летучая.

- Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов, - сказала Елена Летучая.

Кандидат в депутаты Госдумы партии от Тюменской области Павел Доронин также подчеркнул значимость прошедшей встречи. Он отметил, что для Новых людей крайне важно обеспечить легитимность предстоящих выборов.

- За прошедшие полтора года мы проделали большую работу. Мы верим в наших избирателей и несем ответственность перед ними, поэтому намерены защищать результаты голосования. Тюменская команда Новых людей прошла курс обучения. Теперь нам предстоит подготовить в регионе десятки компетентных и ответственных наблюдателей, - рассказал Павел Доронин.

Он призвал всех жителей региона, кто разделяет взгляды партии, принять участие в выборах и наблюдении за ходом голосования (стать наблюдателем можно здесь). Всего к Единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Только в Москве Новые люди планируют выставить наблюдателей более чем на 1,5 тысячи избирательных участков.

Партия выдвигает в Госдуму федеральный список, который возглавляют два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также более 200 кандидатов выдвинуто по одномандатным округам.

В Тюменской области Новые люди своими представителями выбрали предпринимателя Владимира Цейтлина и учителя химии Павла Доронина. Единый день голосования назначен на 19 сентября.